Маме-курьеру, доставляющей заказы с ребенком в коляске, дадут комнату в Петербурге.

В Петербурге помогут женщине, которая вынуждена работать курьером с годовалым ребенком в коляске. Как сообщает в своем аккаунте в Instagram уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина, молодой матери предоставили комнату в центре Петербурга, куда она с ребенком переедет в ближайшее время. Специалисты кризисного центра также окажут ей необходимую помощь.

Оказалось, что годовалого малыша мать брала с собой на работу, чтобы не оставлять с пьющими родственниками мужа. Сам супруг тоже является не лучшим примером для подражания ребенку.

Отмечается, что молодую маму с коляской, разносящую заказы, заметили неравнодушные горожане. Они самостоятельно вышли с ней на связь, чтобы помочь женщине.