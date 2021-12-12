С Днем Конституции петербуржцев поздравил губернатор

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский поздравили горожан с Днем Конституции, который отмечается в воскресенье, 12 декабря. Текст поздравления опубликован на сайте администрации города.
В поздравлении отмечается, что этот праздник помогает ясно осознавать ответственность каждого гражданина за судьбу нашей Родины, а государства — ответственность государства за безопасность и благополучие нашего многонационального народа. Авторы поздравления также напомнили горожанам, что более четверти века назад Конституция закрепила первые результаты масштабных преобразований в России, заложила основы ее устойчивого развития после смены общественно-экономического строя.