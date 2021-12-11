Петербурженка пожаловалась, что её не пустили домой охранники бара на Рубинштейна

Жительница дома №1 по улице Рубинштейна вечером пятницы не смогла попасть к себе в квартиру. Как сообщает «Фонтанка», она пыталась набрать код и войти в подъезд, однако фейс-контроль двух расположенных в парадной баров её не пропустил и потребовал паспорт.

По словам петербурженки, её пришлось провести возле дома 20 минут, прежде чем она смогла попасть внутрь парадной.

В руководстве бара Commode изданию опровергли эту информацию. Там уточнили, что охрана заведения знает в лицо всех проживающих в парадной, поэтому такая проблема просто не могла возникнуть.

Сооснователь Commode Никита Фарбес назвал подобные заявления жильцов враньем. Он пояснил, что жители расположенных в парадной квартир много лет поступают таким образом, пытаясь избавиться от соседства с баром.