Брат экс-главы Калининского района задержан с ним «за компанию»

В Петербурге задержан Павел Громов — брат бывшего главы Калининского района Ивана Громова. Последний также был задержан накануне.

Как сообщает «Фонтанка» Павел Громов — предприниматель и его бизнес связан с Кипром. Так же, как и брату, ему предъявлено обвинение в хищении 165 миллионов рублей.

Следствие считает, что в период с 2013 по 2018 годы братья распределяли средства между комитетом по информатизации и связи и Информационно-аналитическим центром. Главным в хищении средств от государственных контрактов следователи считают Ивана Громова. Павел же, по предварительным данным, помогал чиновнику легализовать полученный таким способом незаконный доход на Кипре.