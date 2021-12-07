Бывший глава Калининского района задержан

Экс-глава администрации Калининского района Ивана Громова задержали. Как сообщают «Невские Новости», чиновник задержан в рамках уголовного дела по по статье 159 УК РФ (хищение или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

По предварительной информации, задержание Ивана Громова связано с его деятельностью на посту главы петербургского комитета по информатизации и связи (КИС) с 2013 по 2017 год. Названа предполагаемая сумма хищения — 165 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Иван Громов был освобожден от занимаемой должности главы Калининского района накануне по собственному желанию. На новом посту он проработал менее месяца.