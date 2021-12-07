Бывшего главу Всеволожского района Ленинградской области задержали

В Москве задержан бывший глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко. Как сообщает ivbg.ru, сейчас он находится в одном из московских СИЗО.

Задержанному предъявлено обвинение в крупной растрате. Возбуждение против него уголовного дела стало следствием обращения граждан к председателю СК России Александру Бастрыкину.

Следствие считает, что в 2012-2013 году Александр Соболенко принял ряд постановлений, расширяющих земли СНТ «Осинка». Сделал он это по договору с председателем СНТ, который предполагал передачу участков для льготных категорий граждан.

Позже Соболенко расторг договор, исключив возможность предоставления земли льготникам. Нанесенный таким образом ущерб превышает 120 миллионов рублей.