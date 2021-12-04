Петербуржцы рассказали, что их раздражает на работе

Жители Петербурга перечислили основные недостатки своей работы. Согласно данным HeadHunter, 72% принявших участие в опросе раздражает начальство. В целом по России этот показатель немного ниже — 69%.

68% петербуржцев заявили, что недовольны недостаточно высокой оплатой труда. 60% принявших участие в опросе не нравятся их рабочие обязанности.

62% тех, кто уволился в третьем квартале 2021 года, в качестве причины увольнения назвали собственное желание, возникшее из-за зарплаты, атмосферы в коллективе или руководства. 8% опрошенных попали под сокращение, а 6% были уволены при реорганизации компании. 1% респондентов был уволен за невыполнения плана. 0,45% участников опроса нарушили трудовую дисциплину.