Александр Дрозденко призвал помянуть павших в День неизвестного солдата

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей региона помянуть всех павших неизвестных бойцов в День неизвестного солдата. Памятная дата отмечается в пятницу, третьего декабря. Об этом сообщает ivbg.ru.

Губернатор отметил, что на полях сражений Великой Отечественной Войны погибли и пропали без вести тысячи солдат и офицеров. Многие остались лежать там до наших дней. Александр Дрозденко попросил жителей Ленинградской области склонить головы перед светлой памятью верных сынов Отечества.

Глава региона напомнил, что на территории Ленинградской области во время Великой Отечественной Войны три года шли кровопролитные бои. Поэтому для жителей региона этот день имеет особое значение.