Петербургские магазины и общепит соблюдают коронавирусные ограничения

Петербургские заведения общепита и объекты розничной торговли в большинстве соблюдают коронавирусные ограничения. Как сообщили в администрации города, 130 из них проверили на минувшей неделе.

Из 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов и 16 объектов по предоставлению услуг нарушения в итоге нашли у шести. У них не было QR-кода или отсутствовали маски у сотрудников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что соблюдение ограничительных мер — это общая ответственность власти, бизнеса и горожан. Поэтому проверки будут продолжены.

Большая часть проверенных заведений общепита соблюдали действующие ограниченяи и закрылись после 23:00. Однако, десяток баров, кафе, кальянных и ночных клубов на Пестеля и Рубинштейна, 4-й Советской, Воронежской, Садовой улицах, Коломяжском и Комендантском проспектах, а также на проспекте Испытателей ограничения проигнорировали. В них также не было разметки, журналов дезинфекции и термометрии, масок у персонала, а посетители курили кальян.