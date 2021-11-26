Фигуранта дела Ебралидзе отправили под арест в Петербурге

В Петербурге суд избрал меру пресечения бывшему председателю правления "Констанс-банка" Эльдару Дыгову. Как сообщил объединенная пресс-служба судов города, он отправлен под арест на месяц.

Эльдара Дыгова вместе с основным акционером банка Александром Ебралидзе подозревают в присвоении почти 3 млрд рублей из кассы «Констанс-банка». Хищение, как считает следствие, произошло в 2016 году.

Уточняется, что 24 ноября у Эльдара Дыгова проводился обыск. Сам фигурант попытался скрыться, однако позднее был задержан на трассе Петербург-Москва. Как пояснили в пресс-службе судов, следствие ходатайствовало об аналогичной мере пресечения поступило в отношении Александра Ебралидзе.