Беглов рассказал, почему QR-коды в Петербурге отложили

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил отодвинутые сроки введения QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного коронавируса, в общепите и торговых центрах Петербурга. В эфире телеканала «78» градоначальник заявил, что это объясняется улучшением эпидемиологической обстановки в городе.

Александр Беглов также отметил, что большое количество петербуржцев приняли решение вакцинироваться. Был достигнут суточный рекорд по числу вакцинированных — 39 тысяч в сутки.

Еще одной причиной отсрочки губернатор назвал желание дать петербуржцам и гостям города время для прохождения полного курса вакцинации и для покупки подарков к Новому году.