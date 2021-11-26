В Петербурге задержали активисток на акции против домашнего насилия

Вечером в четверг, 25 ноября, в Петербурге состоялась акция против домашнего насилия. Активистки собрались в сквере у Фонарного моста, где они установили самодельную статую. Самодельный памятник участницы обклеили заголовками газе, сообщавших о случаях домашнего насилия.

Как сообщает «Деловой Петербург», в полицию в итоге забрали четверых женщин вместе со статуей. По сведениям издания, активистки два часа провели в автозаке перед входом в первый отдел полиции.

В итоге на всех четверых задержанных составили административные протоколы о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Женщины остались в отделе полиции до утра. Их дело в итоге должен рассмотреть Октябрьский районный суд.