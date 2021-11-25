Законопроект о QR-кодах предварительно одобрили в петербургском ЗакСе

В четверг, 25 ноября, члены парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского ЗакСа одобрили федеральный законопроект о QR-кодах. Теперь законопроект парламентарии рассмотрят на пленарном заседании ЗакСа.

Всего, как сообщает «Петербургский дневник», парламентарии рассматривают два федеральных законопроекта: о введении QR-кодов для путешествий на самолетах и в поездах, а также об их необходимости для посещения культурных учреждений, объектов общественного питания, розничной торговли.

Председатель ЗакСа Александр Бельский рассказал, что он уже сталкивался с необходимостью предъявить QR-код в заведении общепита в Ленобласти. Он отметил, что проверка заняла ровно десять секунд.