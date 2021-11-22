Пять лет условно дали управляющему «Балтстроя» за хищения при реставрации БДТ

Красногвардейский районный суд вынес вердикт по делу Александра Коченова — бывшего управляющего компании «БалтСтрой». Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. С экс-управляющего также принято решение взыскать 6 млн 482 тыс. 274 рубля 21 копейку.

Бывший управляющий «БалтСтроя» похитил деньги, предназначенные на реставрацию БДТ Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Александр Коченов подписал акты выполненных работ по реставрации театра на общую сумму 6 млн 482 тыс. рублей.

В суде Александр Коченов признал, что похитил и растратил деньги, предназначенные для реставрации театра, по своему усмотрению.