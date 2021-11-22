В американской соцсети обсудили снимок петербуржца в военной форме в метро

В американской социальной сети Reddit опубликовали фотографию мужчины в военной форме, сделанную в поезд петербургского метрополитена. Как сообщает Neva.Today, пассажир был одет в камуфляжное обмундирование, а на голове у него была каска с изображением двуглавого орла. Внимательные пользователи распознали в нем герб Черногории.

На форме пассажира также были замечены интересные нашивки. На одной из них был изображен скорпион, а на другой красовалась надпись «Вежливые люди».

Комментаторы описали возможный образ жизни такого пассажира. Они предположили, что он каждое утро отправляется на войну, а каждый вечер — возвращается с неё. После этого, по версии пользователя, мужчина пьет водку, ужинает и идёт спать.

Под фотографией пользователи Reddit оставили сотни юмористических комментариев. Она стала одним из трендов дня.