Губернатор обратился к петербуржцам по случаю 80-летия Дороги жизни

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам по случаю 80-летия Дороги жизни. Первая автоколонна с хлебом прибыла в Ленинград 22 ноября 1941 года. Александр Беглов отметил, что прибытие автоколонны — это подвиг блокадных водителей, которые под бомбежками на легендарных полуторках по льду Ладоги доставляли в город хлеб. Он дал ленинградцам надежду и силы бороться с врагом.

Губернатор выразил уверенность, что подвиг бойцов стрелковых полков, железнодорожников, летчиков Ленинградского фронта и Балтийского флота останется в сердцах горожан. Благодаря их героизму Ленинград получил возможность жить и сражаться.

Дорогу жизни Александр Беглов назвал ярчайшей страницей в героической истории нашего города и Отечества. Он отметил, что мировая история не знает таких примеров борьбы за жизнь.