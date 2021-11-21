Губернатор Петербурга поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником сотрудников налоговых органов региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Александр Беглов отметил, что экономика региона вышла на устойчивый рост и свой вклад в это внесли работники городских налоговых органов. Он также напомнил, что в период связанных с пандемией ограничений налоговики провели большую информационную и разъяснительную работу, мобилизовали налоговые поступления.

Всего за прошлый год в Петербурге было собрано от налогоплательщиков более 2 миллиардов рублей налогов. Рост налоговых поступлений в городской бюджет составил 113,2%. Всего Петербург получил в качестве налоговых поступлений 587 млрд рублей. 81% из них приходится на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.