Подозреваемый в даче взятки экс-депутату ЗакСа бизнесмен предстанет перед судом

В Петербурге перед судом предстанет предприниматель. Следствие подозревает его в даче взятки за помощь с получением госконтракта на на замену лифтов в городской больнице. Получателем взятки, по версии следствия, был бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, стоимость контракта составила 800 тысяч рублей. 10% от суммы было передано бывшему парламентарию в знак благодарности.

О схеме следствию рассказал помощник бывшего депутата Романа Коваля. Сам он признался, что выступал посредником при передаче взятки.

Дело предпринимателя передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд. Дело экс-депутата и его помощника рассматривается в Выборгском районном суде.