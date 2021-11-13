В петербургских ресторанах снова можно засидеться до полуночи

Петербургским ресторанам продлевают время работы. На период действия антикороновирусных ограничений они смогут закрываться не в 23:00, а в полночь. Такие изменения поручил внести в постановление, регламентирующую работу общепита в период коронавирусных ограничений, губернатор Александр Беглов во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

С предложением продлить время работы к губернатору обратились рестораторы. Они сообщили, что именно в период с 23:00 до полуночи они принимают значительное количество своих гостей. Таким образом при закрытии в 23:00 заведения лишатся существенной части своих доходов.

В качестве решения рестораторы предложили позволить клиентам, пришедшим в заведения до 23:00 закончить свой ужин до полуночи. Губернатор поручил внести в постановление изменения, разрешающие гостям покидать заведения общепита до полуночи. При этом прийти в ресторан после 23:00 по-прежнему будет нельзя.