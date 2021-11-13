Петербург простился с погибшим при задержании преступника росгвардейцем

В субботу, 13 ноября, в Петербурге прошла церемония прощания с подполковником Евгением Захаровым, который погиб при задержании преступника. Как сообщает «Пятый канал», она состоялась в культурном центре ГУ МВД (ДК Дзержинского) на Харьковской улице.

Проститься с погибшим сотрудником СОБРа пришли его родные, близкие и коллеги. На траурной церемонии также присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, полномочный представитель президента России по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и начальник Главного управления подразделений полиции спецназначения Росгвардии Владислав Ершов.

Похороны Евгения Захарова состоятся на Серафимовском кладбище.