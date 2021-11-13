Отвечавшему за соцпитание Барабанщикову продлили срок задержания

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил до 15 ноября срок задержания бывшего главы петербургского управления социального питания Алексея Барабанщикова. В объединенной пресс-службе судов Петербурга напомнили, что он был задержан по делу о причинении имущественного ущерба.

Вместе с Барабанщиковым были задержаны еще четверо сотрудников управления. Каждому из них аналогично продлили срок задержания. Все задержанные подозреваются в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Все пятеро вышли в суд с ходатайствами о продлении своего срока задержания. Таким образом они рассчитывают получить возможность собрать дополнительные доказательства своей невиновности.