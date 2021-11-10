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Петербургских невакцинированным пенсионерам не грозят санкции

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© Фото: Baltphoto

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Вакцинацию работающих пенсионеров должны обеспечить работодатели.

В Петербурге не предусмотрено санкций для неработающих пенсионеров, которые не вакцинированы от коронавируса. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в администрации города, это справедливо, если человек сократил до минимума свои социальные контакты и находится на самоизоляции.

Обязанность обеспечить обязательную вакцинацию работающих пенсионеров возлагается на их работодателей. Пенсионеры, которые не успеют вакцинироваться до 15 декабря, не смогут посещать общественные места в Петербурге без QR-кода. Никаких других ограничений российским законодательством не предусмотрено.

Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о введения обязательной вакцинации для пенсионеров в Петербурге.

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