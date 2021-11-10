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В Петербурге жених отсудил у банкетного зала 130 тысяч рублей за отмену свадьбы

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© Фото: pixabay.com

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Причиной отмены свадебного торжества стал то ли коронавирус, то ли ссора с невестой.

Петербуржец заплатил 200 тысяч рублей за организацию свадьбы в банкетном зале "Marseria" на воде". Свадебное торжество должно было пройти в июне, однако не состоялось.

За несколько дней мужчина уведомил ресторан по телефону, что свадьба отменяется. Он рассказал, что у него коронавирус и он находится в пансионате «Заря». С заявлением о возврате денег в банкетный зал приехал представитель жениха. В отсутствие директора администратор не стала ставить подпись под заявлением, но документ приняла.

Ответ владеющий банкетным залом индивидуальный предприниматель дал в день предполагаемого торжества. Он отказался возвращать деньги, мотивируя это тем, что продукты и хозяйственные средства на 75 тысяч рублей уже закуплены.

Мужчина подал иск в Красногвардейский районный суд, в котором просил взыскать с предпринимателя 200 тысяч и 100 тысяч рублей как компенсацию морального вреда. Как сообщает Neva.Today, работница банкетного зала заявила в суде, что ранее общалась с женихом и тот просил перенести торжество из-за ссоры с невестой. И только за четыре дня до предполагаемого торжества он написал заявление об отказе. Ответчик на суде представил документы по фактически понесенным расходам в размере 56 472 рублей. Он также заявил, что возвратил истцу 50 тысяч рублей.

Точку в этой запутанной истории поставил суд. Он взыскал в пользу истца 93 527 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей и штраф в размере 30 000 рублей.

Ранее сообщалось о рассмотрении в Дзержинском районном суде дела о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера. Суд пришел к выводу, что издание АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, как было установлено судом, Илья Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.

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