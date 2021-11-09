Петербуржцы назвали основные причины увольнения с работы

46% петербуржцев назвали главной причиной, по которой они уходили с работы, низкую зарплату. Такие результаты исследования опубликовала компания HeadHunter.

31% горожан мотивировали к смене работы слишком скучные рабочие задачи. Еще 18% искали новую работу из-за неудобного расположения старой.

13% респондентов побудили к поиску новой работы плохие отношения с начальством. Еще 12% пожаловались на постоянные нарушения на их прежнем месте работы трудового законодательства. 12% вынуждены были покинуть прежнее место работы из-за конфликтов внутри коллектива, а 6% попали под сокращение штата.

Самым редким вариантом причины для ухода с прежнего места работы стало получение более интересного по условиям предложения. Его выбрали только 5% респондентов.