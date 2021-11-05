Петербургские школьники после каникул выйдут учиться очно

В понедельник, 8 ноября, в Петербурге завершатся двухнедельные каникулы и начнется вторая четверть. Как сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, петербургские школьники продолжат учебу в очном формате.
Вице-губернатор отметила, что 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Поэтому школа остается самым безопасным и надежным местом.
Ирина Потехина напомнила, что в прошлом году именно вторая четверть оказалась самой сложной, так как болели и дети, и педагоги. Тогда нововведения, которые пришлось экстренно запустить, стали настоящей революцией в образовательной сфере. Сейчас они уже привычны.