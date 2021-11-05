«Ночлежка» обучит петербургских бездомных маркетингу и веб-дизайну

В Петербурге и Москве стартует программа профессионального обучения бездомных, организованная благотворительной организацией «Ночлежка». Как сообщает ТАСС, первые занятия для её участников начнутся уже в этом ноябре.

Обучать бездомных будут востребованным профессиям — маркетингу и веб-дизайну. Обучения будет проходить на компьютерах, принадлежащих «Ночлежке». По окончании обучения выпускникам выдадут диплому и помогут составить резюме.

В благотворительной организации отметили, что многие бездомные хотят трудоустроиться. Там ожидают, что программа будет востребована. Стать её участниками смогут не только бездомные, но также находящиеся в трудной жизненной ситуации и оставшиеся без средств к существованию.