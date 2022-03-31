Житель Колпино приговорен к 3 годам лишения свободы за избиение жены

Суд Колпинского района Петербурга избрал меру пресечения для местного жителя, избившего прошлым летом свою жену. Об этом 31 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошел летом прошлого года. Мужчина на почве ревности несколько раз ударил супругу бутылкой в магазине, после чего вывез в лес и угрожал расправой. Известно, что в момент нападения обвиняемый был пьян.

На этом конфликт не был исчерпан. Вернувшись домой, мужчина принялся избивать жену металлической подставкой под телевизор. Женщина после трех часов издевательств получила тяжелые травмы и была госпитализирована в одну из ближайших больниц.

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.