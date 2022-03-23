Петербург заключает новые соглашения на поставку инсулинов

В марте Смольный заключил новые соглашения на поставки инсулинов в петербургские аптеки. Об этом 23 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Отмечается, что на сегодняшний день инсулиновые препараты имеются в достаточном количестве во всех петербургских аптечных сетях. По оценкам специалистов, их хватит примерно на полгода.

«Имеется необходимый ассортимент препаратов для лечения сахарного диабета. Имеется девять международных не патентованных наименований инсулина – 300 тысяч упаковок или 1,5 млрд ампул. Сейчас продолжаются поставки инсулиновых препаратов», – заявил глава комздрава.

Также Лисовец подчеркнул, что для горожан всегда доступны аналоги привычных препаратов производства Аргентины, Бангладеша и Индии.