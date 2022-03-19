В Петербурге могут открыть центр реабилитации для подростков с наркозависимость

В ходе заседания антинаркотической комиссии в Смольном уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина рассказала о планах создания Центра реабилитации для наркозависимых подростков.

По словам Митяниной, Центр будет заниматься не только реабилитацией, но и профилактикой: на его базе планируется проводить профилактические медицинские осмотры. Проводить их планируется во всех учебных заведениях.

Концепция в ближайшее время будет проанализирована и подготовлены решения, после чего проект обсудят по существу.