Петербургский суд назначил штрафы двум подделавшим документы мамам будущих первоклассниц

Петроградский районный суд Петербурга назначил штрафы за подделку документов двум женщинам, чьи дети должны были поступать в первый класс. Об этом 19 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент случился летом прошлого года. Янина Лисовская и Татьяна Мокрицкая хотели, чтобы их дочери учились в школе №80 на улице Мира. Права первой очереди они не имели и решили подделать свидетельства о регистрации.

«В обоих уголовных делах защита завила ходатайства об их прекращении, попросив назначить своим подопечным меру уголовно-правового наказания в виде штрафа. Женщины не судимы, обвинялись в совершении преступления небольшой тяжести, признали свою вину и сделали благотворительные взносы в размере 5 и 10 тыс. рублей, желая загладить свою вину», — привели подробности дела представители суда.

В связи с положительными характеристиками в отношении женщин прекратили уголовное преследование и выписали штрафы.