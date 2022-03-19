Жители центра Петербурга недовольны качеством замены окон в исторических домах

Активисты Центрального района Петербурга обратили внимание на качество работ по замене окон в домах-памятниках. Об этом они написали 19 марта в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Неравнодушные горожане призвали ответственные за ремонтные работы организации внимательнее относиться к проблеме порчи окраски фасада.

«Почти в каждом доме исторического центра Петербурга можно увидеть некрасиво восстановленные после замены окон откосы. Почему-то их владельцы считают, что за порчу окраски фасада они ответственности не несут. Но это же так некрасиво смотрится... И остаётся, как правило, на годы, а то и на десятилетия, пока не настанет капитальный ремонт фасада. А достаточно купить банку белой влагостойкой (даже не фасадной) краски, и заколеровать её в похожий цвет», — посетовал один из участников районного сообщества, приложив фотографии фасадов нескольких зданий.