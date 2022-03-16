В Петербурге не смогли сделать в срок карту по уборке снега

В Петербурге к запланированному сроку не смогли сделать «тепловую карту» по уборке снега. Об этом 16 марта сообщает глава Законодательного собрания Александр Бельский.

Депутаты отчитались, что при составлении карты работали с очень большим объемом информации, в результате чего не успели ее структурировать.

«Если по мусору было порядка 30 тысяч точек, которые мы должны были мониторить, то по снегу такой охват нам сделать не удалось», — рассказал парламентарий.

Отмечается, что сейчас составлением карты занимается комитет по информатизации и связи города. Новые сроки завершения работ не уточняются.