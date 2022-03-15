Над входом в Макдональдс в центре Петербурга появилась финальная заставка «Ералаша»

В Центральном районе Петербурга над входом в закрывшийся «Макдоналдс» на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна появилась финальная заставка из «Ералаша». Об этом 15 марта сообщает Piter.tv.

Мальчика с надписью «Все!» повесили над входом в ресторан быстрого питания в связи с его уходом с российского рынка. Вывеска недолго провисела над входной дверью — ее сняли сотрудники «Макдоналдс».

Сейчас на двери весит информация о временной приостановке деятельности. Гостей ресторана обещают оповестить в случае возобновлении работы.