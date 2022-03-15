В Петербурге суд по делу о книжном магазине в Доме Зингера выиграл «Альфа Банк»

Петербургский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Книжный магазин №1». Решение суда аннулировании договоров субаренды с ЗАО «Зингер» оставили без изменений. Об этом 15 марта сообщает «Деловой Петербург».

В иске указывается, что условия соглашений не соответствовали рыночным и привели к значительному материальному ущербу из-за существенного занижения арендных ставок. В документах говорилось о стоимости от 810 до 1631 рублей за метр квадратный в месяц.

Часть площади в Доме Зингера занимал книжный магазин ООО «Санкт-Петербургский Дом книги», при этом здание полностью арендовал ЗАО «Зингер» и предоставил часть площади ООО «Книжный магазин №1», а он в свою очередь ООО «Санкт-Петербургский Дом книги».