Жители центра Петербурга жалуются на уборку снега в сквере на Кузнечном переулке

В Центральном районе Петербурга местные активисты призывают к ответсвенности коммунальные службы, которые во время уборки снега уничтожают зеленые насаждения. Об этом 3 марта они сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

«Три дня подряд во дворе, где находится сквер в Кузнечном переулке, который мы защищаем, шла "уборка". Сначала весь лед экскаватором накидали на газон, который мы с вами за свой счет летом благоустраивали. Потом с газона, с помощью лома и экскаватора опять во двор. Далее перемещали кучи льда в другой угол. Эдакое коммунальное издевательство над зелёными насаждениями наяву! А сколько ещё дворовых газонов, кустов и скверов подверглись вредительству за прошедшую зиму?», — негодует одна из местных активисток.

Жители центра уже неоднократно обращали внимание властей на уборку снега, граничащую с вандализмом. Однако никаких решений до сих пор не было принято.