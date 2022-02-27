В Петербурге при оплате услуг такси через Apple Pay и Google Pay возможны сбои

После введения Евросоюзом санкций в отношении России многие петербуржцы столкнулись с сложностями при оплате с помощью Apple Pay и Google Pay. Об этом 27 февраля сообщает «Деловой Петербург».

Магазины и агрегаторы такси предупреждают жителей города о возможных проблемах с оплатой посредством Apple и Google Pay. Так, петербурженка рассказала, что забыла банковскую карту дома, и не смогла расплатиться ни в одном продуктовом магазине. Кроме того, проблемы возникли у горожан, желающих оплатить услуги такси. В одном крупном агрегаторе при запуске приложения уже появилось сообщение об оплате наличными.

Из-за проблем с оплатой банковскими картами, петербуржцы стоят в огромных очередях к банкоматам, в надежде получить наличные, которые в городе почти закончились.