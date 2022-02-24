Роскомнадзор пригрозил СМИ штрафами за распространение фейков о военной спецоперации в ДНР и ЛНР

Роскомнадзор выпустил напоминание для сотрудников средств массовой информации о недопустимости распространения фейков о военной спецоперации в ДНР и ЛНР. Об этом 24 февраля сообщает Neva.Today.

«Памятку» распространили в связи со случаями публикаций недостоверной информации о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. Представителям СМИ напомнили о статье 13.15 КоАП РФ штраф по которой может достигать 5 миллионов рублей. Также фейковая новость может быть немедленно заблокирована.

Роскомнадзор отметил, что «именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию».