В петербургском метро хотят штрафовать за проезд голышом

В Петербурге могут принять новый законопроект, запрещающий проезд в метро без одежды и обуви. Об этом 16 февраля сообщил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко.

Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» был принят в первом чтении и предполагает выписывание штрафов в размере от пятисот до трех тысяч рублей пассажирам метро, передвигающимся по подземке без одежды и обуви.

Также на территории метро будет запрещено разведение огня, попрошайничество, передвижение на велосипеде/самокате, спуск на пути, задержки поезда, подключение к электросетям и нанесение надписей и наклеек. Кроме того, под запрет попадают культурные, политические и спортивные мероприятия.