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На Петроградской набережной в Петербурге снова выросли снежные горы

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© Фото: baltphoto

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В городе снова наблюдаются проблемы с уборкой снега.

Петербуржцы снова жалуются на некачественную уборку дворов и проезжих частей. Так, на Петроградской набережной заметили горы из снега, оставленные на обочине после недавней уборки. Об этом 15 февраля сообщает телеканал «78». 

На набережной заметили скопление коммунальной техники, после чего на обочине остались снежные горы высотой около 3-4 метров и протяженностью несколько десятков метров. 

Также проблемы с уборкой снега наблюдаются Тельмана, 36 к.4 и Ленинском проспекте, 93. Там местные жители убирают завалы и наледь на дорогах своими силами, наняв для этого специальную технику. 

Несмотря на заверения губернатора Александра Беглова о том, что власти полностью возьмут под контроль уборку города и создадут для этих целей собственную инфраструктуру, Петербург продолжает утопать в снегу. В это время горожане вынуждены решать вопрос с уборкой своими силами. На уборку города выходят даже петербуржцы с инвалидностью - мужчина на коляске разгребал сугробы в ЖК "Новая Охта".

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