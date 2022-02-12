Треть жителей Петербурга жалуется на нехватку рабочих мест из-за мигрантов

На нехватку рабочих мест из-за приезжих жалуется треть жителей Петербурга. Об этом 12 февраля сообщают аналитики hh.ru.
Трудности с трудоустройством из-за мигрантов испытывают около 34% петербуржцев. 50% горожан считают, что проблема наличием рабочих мест связана с жителями области. Остальные респонденты затруднились ответить.
Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Московской области и Краснодарского края.
Кроме того, 77% петербуржцев считает, что в городе много приезжих и только 15% с этим не согласны. Респонденты отметили, что чаще всего иногородние работают в качестве административного персонала, а также в транспортной сфере и маркетинге.