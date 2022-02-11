«Невский пассаж» оштрафован по иску КГИОП на 200 тыс. рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил выплатить торговому центру «Невский пассаж» штраф в размере 200 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дома-памятника № 48 по Невскому проспекту, в котором находится магазин. Об этом 11 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

КГИОП обратил внимание на большое количество рекламы, которой были завешаны окна здания. Представители ТЦ обвинения отвергли и заявили, что реклама не может нанести вред зданию. Однако суд постановил, что большое количество рекламы искажает внешний вид исторической постройки и назначил магазину штраф.