Справку о судимости Серафимы Сапрыкиной проверяет прокуратура

Предоставленные Серафимой Сапрыкиной документы при трудоустройстве в общеобразовательную школу проверит прокуратура Петербурга. Об этом 11 февраля сообщает вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.
По ее словам, документы Сапрыкиной, которые та подавала в школы, полностью соответствовали требованиям установленного образца.
«Во всех четырех школах пакет документов соответствовал установленным образцам. У директора школы или другой образовательной организации нет ни полномочий, ни возможностей перепроверять этот перечень. То есть предъявить претензии кому-то из директоров, что они нарушили трудовое законодательство, не представляется возможным. Сейчас прокуратура изучает, где произошел сбой. Это уже не наши полномочия. Наша задача — избежать таких сотрудников в будущем», — отметила вице-губернатор.