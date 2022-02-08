Потушивший вечный огонь петербуржец оштрафован на 20 тыс. рублей

В Петербурге потушивший вечный огонь мужчина заплатит штраф 20 тысяч рублей. Об этом 8 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Прокуратура пыталась оспорить «слишком мягкое» наказание Сергею Никулину, потушившему в ночь на 26 февраля 2021 года вечный огонь на Марсовом поле и вменяла ему статью 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Однако Дзержинский районный суд прекратил уголовное дело и постановил назначить нарушителю штраф в размере 20 тысяч рублей.

Судья учел возраст подсудимого и отсутсвие у него в прошлом правонарушений.