В Петербурге возбуждены 19 уголовных дел о хищениях коммунальных служб

В Петербурге в результате утренних проверок возбуждено 19 уголовных дел о хищениях коммунальных служб при уборке снега. Об этом 8 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Возбуждено 19 уголовных дел о хищениях организациями, участвующими в уборке города от снега», — рассказал осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что в разных районах Северной столицы проводятся обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств.