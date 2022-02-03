Более 2 тыс. студентов петербургских медицинских вузов помогают в борьбе с COVID-19

В Петербурге более 2 тысяч студентов медицинских вузов помогают в борьбе с коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Сегодня к оказанию помощи пациентам с COVID-19 привлечены 747 студентов медицинских вузов, 928 студентов медколледжей, 338 ординаторов», — рассказали представители вице-губернатора.

В настоящее время, в связи со взрывным ростом заболеваемости COVID-19 мобилизуется медицинский персонал. В частности студенты и ординаторы. Они не работают с пациентами, а занимаются приемом звонков и помогают сотрудникам регистратуры.