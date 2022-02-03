Прощание с Куравлевым обернулось скандалом

Сегодня, 3 февраля, в Москве был похоронен советский актер Леонид Куравлев. Прощание с актером обернулось скандалом. Об этом сообщает Мойка78.

На похороны артиста пришло на удивление мало человек — всего около 20. Большинство друзей и знакомых Куравлева не присутствовали на Троекуровском кладбище, ссылаясь на его детей.

Шум в социальных сетях поднял шоумен Гоген Солнцев.

«Куравлев явно не заслужил такого свинства! <…> Ума не приложу, как же могло получиться, что ни один из так называемых друзей Куравлева не появился на прощании с ним. Это просто ужасно! Позор коллегам Куравлева!», — цитирует Солнцева издание «Собеседник».

Обвинил в произошедшем детей актера художник Никас Сафронов. По его словам, они не посчитали нужным опубликовать информацию о дате и месте прощания, а сами родственники не отвечали на звонки.

«Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал», — рассказал журналистам художник.

Среди пришедших проститься также не оказалось дочери актера Екатерины. Ее брат произнес речь, в которой отметил, что всегда будет поддерживать связь с отцом через его фильмы. К сожалению, проводить аплодисментами артиста оказалось некому.