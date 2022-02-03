Жителей Пушкина призвали самостоятельно следить за уборкой крыш от наледи

В Пушкинском районе Петербурга жители одного из домов пожаловались на нависшие над тротуаром сосульки. Недовольных отправили писать обращения в отдел ЖКХ.

Сообщение об огромных сосульках на доме №43 по Октябрьском бульвару, угрожающих жизни и здоровью жителей района, поступило накануне вечером. Местная жительница выложила фото в одной из районных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Оказалось, что жильцы дома уже обращались с жалобами на некачественную уборку. Недовольных отправили писать обращения в ЖКХ.

«Нам ответили, что жильцы сами должны подавать заявку в производственный отдел ЖКХ. Это только в пору моей юности, управдом с утра обходила участок и видела, как убрано и что еще требуется. А теперь все в конторах или в курилке, или чай распивают», — рассказала одна из жительниц дома.