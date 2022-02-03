В центре Петербурга выстроилась очередь у Дворца бракосочетаний

В Центральном районе Петербурга у Дворца бракосочетаний №1 накануне заметили очередь из пар, желающих подать заявление на летнюю регистрацию. Об этом сообщает «Мойка 78».

У входа в здание №28 на Английской набережной были замечены около 130 пар, желающих оформить брак в августе этого года.

Также очередь была замечена у Дворца бракосочетаний №2 на Фурштатской улице. Он традиционно держит второе место по популярности среди брачующихся.

При этом отмечается, что заявление можно подать дистанционно через портал Госуслуг, во избежании распространения коронавирусной инфекции.