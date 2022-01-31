На севере Петербурга жители ЖК «Шуваловский» не могут выехать со двора из-за снежных завалов

В Приморском районе Петербурга жители ЖК «Шуваловский» не могут выехать со двора из-за снежных завалов. Об этом 31 января сообщает ФАН.

Жители комплекса выложили в социальных сетях видео, на котором видно, как автомобилисты пытаются выехать на дорогу с прилегающей территории. При этом выезд завален снежными массами. По словам жильцов, по внутренней территории комплекса можно передвигаться около 40 минут.

«Абсолютно не чистят ни дороги, ни тротуары, машинам не разъехаться, многие застревают из-за корки льда под снегом, колейность безумная...Что делать не понятно, проезд по двору занимает 30-40 минут. С начала выпадения снега ничего не меняется, а коммунальщики отказываются чистить, ссылаясь на то, что земля им не принадлежит, она принадлежит городу... куда бежать — не понятно», — пишут разгневанные петербуржцы.