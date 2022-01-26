В Петербурге завели уголовное дело на Маргариту Юдину

На пострадавшую от действий силовика во время прошлогодних протестов в Петербурге Маргариту Юдину завели уголовное дело. Об этом 26 января она сообщила на своей личной странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, теперь она является фигуранткой дела о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

«Шумиха затихла, меня начали по-крупному преследовать», — прокомментировала происходящее женщина.

Также Юдина рассказала, что накануне к ней приходили с обыском, в ходе которого и сообщили ей о возбуждении дела. Заседание назначено на 2 февраля.

«Что со мной произошло, расскажу уже после этого судилища», — подытожила она в посте.